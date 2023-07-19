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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يجب زيارة الطبيب.. أستاذ مخ وأعصاب يكشف أهم أسباب الصداع

ارشيفية
ارشيفية

كشف الدكتور رامي أمين، أستاذ جراحة المخ و الأعصاب و العمود الفقري، عن أهم أسباب الصداع، لافتا إلى أنهم 5 أسباب و هم " ارتفاع ضغط الدم، مشاكل في العيون، الجيوب الأنفية، مشاكل المخ، أو صداع التوتر النفسي و العصبي).

أوضح رامي أمين، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن كل من يعاني من صداع متكرر يجب أن يُقاس له الضغط، أو يذهب لزيارة دكتور العيون، مضيفا ضرورة القيام بأشعة على المخ حتى يظهر السبب الرئيسي للصداع المزمن و المتكرر.

أضاف أستاذ جراحة المخ و الأعصاب و العمود الفقري، أن أحيانا يتطلب القيام بـ أشعة رسم مخ، و تكون بعد حرمان من النوم حتي يتبين بها إذا كان هناك تغير في كهرباء المخ.

 صداع التوتر النفسي و العصبي

تابع، في حالة تشخيص السبب بأنه صداع التوتر النفسي و العصبي، يقوم الطبيب المعالج بإعطاء دواء للحد من التوتر، بشرط ألا تكون مهدئات أو مخدرات.
 

جراحة المخ و الأعصاب اسباب الصداع ارتفاع ضغط الدم الجيوب الانفية صداع متكرر صداع التوتر النفسي و العصبي الصداع

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