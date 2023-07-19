أيمن أشرف يكشف عن أغلى بطولاته مع الأهلي.. وتفاصيل لقطة كولر

كشف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق والمنضم حديثًا لصفوف البنك الأهلي، عن أغلى البطولات المحلية والقارية التي حققها في مسيرته مع القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

وقال أيمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من أغلى البطولات بالنسبة لي، دوري الأبطال (التاسعة أمام الزمالك) وكذلك الدوري المصري سنة 2019 عندما كان الأهلي في المركز الثالث وهناك فارق 11 نقطة مع الأول، ثم خسرنا من صن داونز بنتيجة كبيرة، ولكن في النهاية حققنا البطولة الأصعب وهو من أغلى الدوريات بسبب الظروف المحيطة في الجو العام الرياضي، لكن اللاعبين استطاعوا تحقيق البطولة في النهاية".

وأضاف: "ما مررت به الموسم الحالي جعلني أنسى أمورًا كثيرة، وعلاقتي جيدة بـ أفشة وياسر إبراهيم وكهربا والشناوي وحمدي فتحي فهم من أقرب الناس لي، وأتحدث معهم بصفة مستمرة، وكلنا كنا أسرة واحدة، والجميع كان يساند بعضه في أي مشكلة".

تفاصيل لقطة أيمن أشرف مع كولر في الأهلي

واختتم: "أصريت أن يكون المنظر العام جيدًا وصافحت المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، وتحدثت معه وكان لدي إصرار أن تكون اللقطة الأخيرة جيدة، وتمني لي التوفيق في مسيرتي القادمة مع نادي البنك الأهلي".