عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن أشرف يكشف عن أغلى بطولاته مع الأهلي.. وتفاصيل لقطة كولر

أيمن أشرف
أيمن أشرف

كشف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق والمنضم حديثًا لصفوف البنك الأهلي، عن أغلى البطولات المحلية والقارية التي حققها في مسيرته مع القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

وقال أيمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من أغلى البطولات بالنسبة لي، دوري الأبطال (التاسعة أمام الزمالك) وكذلك الدوري المصري سنة 2019 عندما كان الأهلي في المركز الثالث وهناك فارق 11 نقطة مع الأول، ثم خسرنا من صن داونز بنتيجة كبيرة، ولكن في النهاية حققنا البطولة الأصعب وهو من أغلى الدوريات بسبب الظروف المحيطة في الجو العام الرياضي، لكن اللاعبين استطاعوا تحقيق البطولة في النهاية".

وأضاف: "ما مررت به الموسم الحالي جعلني أنسى أمورًا كثيرة، وعلاقتي جيدة بـ أفشة وياسر إبراهيم وكهربا والشناوي وحمدي فتحي فهم من أقرب الناس لي، وأتحدث معهم بصفة مستمرة، وكلنا كنا أسرة واحدة، والجميع كان يساند بعضه في أي مشكلة".

تفاصيل لقطة أيمن أشرف مع كولر في الأهلي

واختتم: "أصريت أن يكون المنظر العام جيدًا وصافحت المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، وتحدثت معه وكان لدي إصرار أن تكون اللقطة الأخيرة جيدة، وتمني لي التوفيق في مسيرتي القادمة مع نادي البنك الأهلي".

الأهلى النادي الأهلي أيمن أشرف البنك الاهلي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

لو حدث هتبقى مفاجأة.. شوبير يكشف اقتراب الأهلي من ضم صفقة سوبر

تواصل التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

تخلت الأم عنهما|«روان» تنام وتستحم داخل التوكتوك.. أب يعيش في الشارع مع طفلته..شاهد

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

سول تكشف مفاجأة بشأن الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية

قدّم لي حلولاً.. أيمن أشرف يكشف كواليس جلسته مع الخطيب

كوريا الجنوبية.. تحديد 13 منطقة متضررة من الأمطار الغزيرة كـ كوارث خاصة

البعض وصفه بالوحش| ظهور مخلوق مرعب على شواطئ أستراليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ