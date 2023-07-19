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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب إزالة أجزاء بعقار قديم..رئيس حي الجمرك تتابع فتح الطريق بشارع الطوريني

إزالة أجزاء من عقار
إزالة أجزاء من عقار بحي الجمرك وسط الإسكندرية

تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، فتح الطريق بشارع الطوريني بالجمرك، وذلك إثر إزالة الأجزاء المعلقة من العقار رقم ١٨ ، وذلك بالتنسيق بين وحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية والمشروعات، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.

وشددت خليفة على سرعة الإنتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية .

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وقد أزالت إدارة المشروعات بحي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن ١٨ الطوريني اللبان، والخالي من السكان.
وذكر الحي في بيان، أن هذا يأتي وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري رفع مخلفات الأتربة، وجاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

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