وزير الري يبحث موقف مشروعات التعاون المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، اللواء أ.ح/ عصام جلال مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، واللواء أ.ح/ تامر زاهر مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وعددا من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وذلك لبحث موقف مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة.

حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، و المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، و المهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، و المهندس رضا محمد رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم لمشروع الضبعة ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيدة الدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفنى للوزير.

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