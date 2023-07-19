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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يبحث موقف مشروعات التعاون المشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

صدى البلد

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، اللواء أ.ح/ عصام جلال مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، واللواء أ.ح/ تامر زاهر مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وعددا من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وذلك لبحث موقف مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة.

حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من  المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، و المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، و المهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، و المهندس رضا محمد رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم لمشروع الضبعة ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيدة الدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفنى للوزير.

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