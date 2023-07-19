دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة.. يحقق لك الخير والبركة وسعة الرزق

لاشك أن دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة يعد من أهم الأدعية الأرجى للاستجابة ، والتي حان وقت رفع الأيادي بها إلى السماء منذ ساعات قليلة أي مع أذان الفجر اليوم الأربعاء، فإن كنا نعلم أنه ليس هناك شيء يرد القضاء إلا الدعاء، فهنا ينبغي عدم التفريط في دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة لعل به يتغير قدرك إلى أجمله وتبدأ حياة جميلة جديدة في السنة الهجرية الجديدة .

دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة

1. اللهم مع دخول السنة الهجرية الجديدة، نسألك اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، وإستجابة دعاء فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

2. اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجا لجميع همومنا و تحقيقا لآمالنا واستجابة لجميع دعواتنا وشفاء لمرضانا ورحمة لمواتنا، وتوفيقا من عندك وبداية خير للجميع.

3. اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى واصلح نفسي واسترني واكرمني في العام الجديد وإجعله بدايه هداية ونور وسرور وفرج يارب العالمين.

4. عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه بأرباحه وخسائره براحته وتعبه بآماله وآلامه ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدا بإذن الله خيرا .

5. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

6. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

7. اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.

8. اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهمومنا، وأغفر ذنوبنا وخطايانا، وأشفي مرضانا، وأرحم موتانا وموتى المسلمين.

9. يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.

10. اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة وانظر للأمام نظرة انتصار.

11. مع بداية أول أيام العام الجديد اللهم ارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال.

12. اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير و أمن و بداية نهضة للأمة الإسلامية والعربيه يا رب العالمين اللهم حقق في هذا العام كل أمانينا و زد في ايماننا و أعنا على طاعتك ووفقنا يارب واصلح قلوبنا وحقق احلامنا.

13. اللهم اكتب لعائلتي واصدقائي واحبتي خير الاقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.

دعاء العام الهجري الجديد

يعد دعاء العام الهجري الجديد ، من أفضل الأوقات التى يستجاب فيها الله للمسلم هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم وهو بداية التقويم الهجرى، ومنه: