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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

وائل الابراشي
وائل الابراشي

تصدَّر اسم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشر الدكتور محمد فتحي يونس آخر رسالة صوتية للإعلامي الراحل، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلّق فتحي على الرسالة قائلًا: "آخر تسجيل صوتي للأستاذ وائل الإبراشي رحمه الله، قبل وفاته بأيام، كان يتدرب على العودة مرة أخرى".

الابراشي 

ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له؟

ورحَّب وائل الإبراشي، في التسجيل الصوتي، بالجمهور، قائلاً: "مشاهدينا مساء الخير طالت الغيبة عليكم لكن طول مدة الغياب كنت بتألم جدًا وكان الألم الحقيقي هو ابتعادي عن التواصل مع المشاهدين، لأن التواصل مع المُشاهد هو أساس مهنتنا، وهو اللي بيمنحنا الحياة الحقيقية كان في جسدي الكثير من الآلام، لكن ألم الابتعاد عن المُشاهد كان بيطغي عن أي ألم آخر".

قوة الإبراشي

وأضاف الإبراشي، الابتعاد عن المشاهد قاسٍ جدًا لأني اعتدت على التواصل مع الناس من خلال مهنتي، توصيل المعلومات والحقائق إليهم والنقاش معهم والتعبير عن أزماتهم ومشاكلهم وهمومهم عشان كده كان قاسيًا جدًا إني أبتعد عن المُشاهد خلال الأشهر الماضية، لكن إنّ شاء الله عودة التواصل مع المُشاهدين هي اللي بتعيدني للحياة الحقيقية، وهي اللي هتمنحني القوة إنّ شاء الله".

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اللحظات المؤلمة

وتابع وائل الإبراشي في آخر تسجيل صوتي له: "نتواصل بشكلٍ أفضل، نطور نفسنا، وأستفيد من التجربة القاسية دي اللي أنا عشتها في إنّ إحنا نفكر أكتر ونتطور ونشوف نعمل حاجة مختلفة تكون عندنا أفكار مفيدية جدًا، لازم نستفيد من المحطات القاسية والمؤلمة في حياتنا، في إنها تكون بمثابة نقلة نوعية في حياتنا، ننتقل فيها إلى ما هو أفضل، وخلال الأيام القادمة هنحاول نكون أكثر اختلافًا ونحاول نتطور بشكلٍ أكتر".

معاناة أرملة وائل الإبراشى

وعبّرت سحر الإبراشى أرملة الإعلامى وائل الإبراشى، عن إحساسها بالفقد طوال العام الماضى منذ رحيل زوجها وائل الإبراشي، قائلة: "طوال 17 عاماً تقريباً، كنت أعتاد على نظام وروتين معين بشكل شبه يومى، خاصة أنه كان أغلب الوقت يُنهى عمله متأخراً، وبالتالى يستيقظ متأخراً، فكنت أوصل ابنتى لمدرستها، لأعود بعدها إلى المنزل لتصفح الصحف والمواقع الإلكترونية، لانتقاء الموضوعات التى من الوارد أنّ يتناولها فى برنامجه مساءً، خاصة أننى كنت أدرك طبيعة الموضوعات التى يحب أن يناقشها على الشاشة، فكنت أجهزها له لحين الاستيقاظ من نومه، وبعدها أساعده فى تحضير الحلقة لحين توجهه إلى العمل".

وائل الابراشي 

اللحظات الأخيرة فى حياة وائل الإبراشى

وكشفت الإعلامية إيمان الحصري تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، حيث نشرت عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة:"كنت لسة بكلمه من أيام و قالي انه بقي كويس جدًا وخرج من البيت وإنه اتبسط اوي، واعتبرها بشرة خير لما شافني علي الشاشة تاني وإنه هو كمان راجع قريب إن شاء الله، صدمة كبيرة.. سبحان الله، الله يرحمك يا رب".

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