غدًا.. رامي جمال يكشف سبب إصابته بالبهاق في «حبر سري»

يحل الفنان رامي جمال ضيفًا على أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" على شاشة القاهرة والناس، الخميس والجمعة.

ويكشف رامي جمال خلال الحلقة سبب تعرض إليسا للانتقادات بسبب أسلوب غنائها في الحفلات، وحقيقة إخفائها عليه تقديم دويتو من أول دقيقة مع سعد لمجرد.

ويوضح جمال سبب إصابته بمرض البهاق والسكر، كما يكشف كواليس طلاقه لمدة يوم واحد قبل عودته لزوجته مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن الموسم السادس من برنامج "حبر سري" يذاع يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة القاهرة والناس، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم وإخراج ميلاد أبي رعد.

أعلن الفنان رامى جمال عن طرح اغنيتين جديدتين يوم 25 يوليو الجارى احتفالاً بعيد ميلاده.

وكتب رامى جمال عبر حسابه بتطبيق انستجرام:" يلا بينا، جهزوا أسئلتكم عشان أنا قررت يبقى في كل شهر يوم بنطلع فيه نتكلم سوا، وعندنا يوم ٢٥ اللي جاي عيد ميلادي، وقررت إني أنا اللي هديكم أغنيتين في نفس اليوم هدية إن شاء الله، تحبوهم إيه".

أكد النجم "رامي جمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "انا محاط بمجموعة مبدعين كلهم يحبون الفن وأنا محظوظ بهم.

وعن تعاونه مع المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش، موضحًا: "لم أتعاون معه حتى يُقال لي شكرا، صوته جميل ورائع، وبالتالي كان حرام إني يبقى عندي فرصة أخليه يشوف النور ومعملهاش، انا مش مستني شكرا من أحمد ولا بعمل show، كل حاجة حلوة بنعملها في حياتنا مستني ردها من ربنا".