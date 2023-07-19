ضمن النشاط الصيفي.. حفل لـ أميرة أبوزيد بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفل للفنانة "أميرة أبوزيد" فى السادسة من مساء يوم الجمعة ٢١ يوليو الجارى بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير المكتبة.

وتشدو الفنانة أميرة ابوزيد بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بباقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر .

يأتي ذلك ضمن النشاط الصيفى للمكتبة، بهدف الارتقاء بالذوق العام خاصة الفئة الشبابية، وجذب أكبر عدد منهم لقضاء أوقات الأجازة الصيفية، مابين القراءة والمعرفة والفن الجيد .