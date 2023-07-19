سعر العملات العربية والأجنبية اليوم 19-7-2023

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك العاملة داخل السوق المصرية.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه 34.7 جنيه للشراء و 34.63 جنيه للبيع.



وصل سعر الجنيه الاسترليني لحوالي 40.46 جنيه للشراء و 40.64 جنيه للبيع.



بلغ سعر الدولار الكندي نحو 23.35 جنيه للشراء و 23.44 جنيه للبيع



وسجل سعر الكرون الدنماركي نحو 4.65 جنيه للشراء و 4.6 جنيه للبيع



وصل سعر الكرون النرويجي لنحو 3.06 جنيه للشراء و 3.07 جنيه للبيع



بلغ سعر الكرون السويدي نحو 3.02 جنيه للشراء و3.04 جنيه للبيع



سجل سعر الفرنك السويسري نحو 35.94 جنيه للشراء و 35.1 جنيه للبيع



بلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 22.3 جنيه للشراء و 22.39 جنيه للبيع



بلغ سعر اليوان الصيني نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع



بلغ سعر الدولار الاسترالي نحو 21.01 جنيه للشراء و 21.1 جنيه للبيع.



وعلي صعيد العملات العربية والتي أظهرت استقرارا هي الأخري داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه .

سجل سعر الريال السعودي نحو 8.12 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.



وصل سعر الدرهم الاماراتي لنحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.



بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.69 جنيه للشراء و 101.11 جنيه للبيع.



وصل سعر الدينار البحريني نحو 81.8 جنيه للشراء و 82.13 جنيه للبيع.



وصل سعر الريال العماني نحو 80.09 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع



بلغ سعر الدينار الاردني نحو 43.49 جنيه للشراء و 43.69 جنيه للبيع.

