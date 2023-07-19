سعر العملات العربية والأجنبية اليوم 19-7-2023

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك العاملة داخل السوق المصرية.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه 34.7 جنيه للشراء و 34.63 جنيه للبيع.
وصل سعر الجنيه الاسترليني لحوالي 40.46 جنيه للشراء و 40.64 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار الكندي نحو 23.35 جنيه للشراء و 23.44 جنيه للبيع
وسجل سعر الكرون الدنماركي نحو 4.65 جنيه للشراء و 4.6 جنيه للبيع
وصل سعر الكرون النرويجي لنحو 3.06 جنيه للشراء و 3.07 جنيه للبيع
بلغ سعر الكرون السويدي نحو 3.02 جنيه للشراء و3.04 جنيه للبيع
سجل سعر الفرنك السويسري نحو 35.94 جنيه للشراء و 35.1 جنيه للبيع
بلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 22.3 جنيه للشراء و 22.39 جنيه للبيع
بلغ سعر اليوان الصيني نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار الاسترالي نحو 21.01 جنيه للشراء و 21.1 جنيه للبيع.
وعلي صعيد العملات العربية والتي أظهرت استقرارا هي الأخري داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه .
سجل سعر الريال السعودي نحو 8.12 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.
وصل سعر الدرهم الاماراتي لنحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.69 جنيه للشراء و 101.11 جنيه للبيع.
وصل سعر الدينار البحريني نحو 81.8 جنيه للشراء و 82.13 جنيه للبيع.
وصل سعر الريال العماني نحو 80.09 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع
بلغ سعر الدينار الاردني نحو 43.49 جنيه للشراء و 43.69 جنيه للبيع.