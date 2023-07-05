ارتفاع طفيف في سعر العملات بأول يوم عمل بعد العيد.. تفاصيل

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر مع بدء أول يوم عمل في البنوك اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك؛ ارتفاعا بمعدلات طفيفة لم تتخطي حاجز القرش الواحد.

سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

سعر اليورو



ووصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.59 جنيه للشاء و 3.73 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني

بلغ سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري نحو 39.19 جنيه للشراء و 39.35 جنيه للبيع

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 23.3 جنيه للشراء و 23.39 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 4.5 جنيه للشراء و 4.52 جنيه للبيع

الكرون النرويجي



ووصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.89 جنيه للشراء و 2.9 جنيه للبيع

الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي نحو 2.84 جنيه للشراء و 2.85 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري إلي 34.42 جنيه للشراء و 34.57 جنيه للبيع

الـ 100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 21.35 جنيه للشراء و 21.43 جنيه للبيع

الدولار الاسترالي

سجل سعر الدولار الاسترالي نحو 20.61 جنيه للشراء و 20.69 جنيه للبيع

اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه لنحو 4.27 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

العملات العربية

وعلي مستوي العملات العربية التي أظهرت ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي



بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.34 جنيه للشراء و 100.79 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني نحو 81.79 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني نحو 79.91 جنيه للشراء و 80.56 جنيه للبيع



الريال القطري

سجل سعر الريال القطري نحو 8.46 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني نحو 43.43 جنيه للشراء و 43.68 جنيه للبيع