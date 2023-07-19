عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1445.. يصلح حاله ويوسع رزقه

دعاء للحبيب في السنة
دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1445

دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1445 ..استهلال السنة الهجرية الجديدة 1445 سواء بالصلاة أو بالدعاء من الأمور العظيمة التى قد يفعلها الإنسان فى بداية عام هجري جديد، وخاصةً لكل الاحباب والمخطوبين والازواج فأجمل ما يقدمه الإنسان لغيره هو الدعاء له بصلاح الحال والتوفيق فمن شان السنة الهجرية  تغيير حياة الإنسان إلى الأفضل، فباللجوء إلى الله عز وجل بـ دعاء السنة الهجرية 1445 يجني الشخص السعادة في الدنيا قبل الآخرة.

دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1445

1) ربي أحفظ لي حبيبي فإني أخشى عليه من ضرر يمسه فيمسني أضعافه اللهم أني أستودعتك إياه في كل حين ف احفظه لي يالله كل سنة وانت طيب ياغالي.

2) يارب في كل سنة احفظ لي حبيبي وأمان قلبي اللهم ياخير الحافظين احفظ لي هذه النعمة واطل في عمره وكل سنة وانت حبيبي.

3) اللهم مع بداية السنة الهجري  الجديدة احفظ لي “الاسم” حبيبي قوتي سندي أميري جميلي قرة عيني أملي حياتي وكل شي حلو ف حياتي يارب وكل سنة وانت بخير حبيبي.

4) في بداية السنة الجديدة اللهم احفظ لي من هو بعيد عن عيني، اللهم اني أستودعتك حبيبي وكل عام وانت طيب.

5) هو حبيبي ومأمني وراحتي اللهم احفظة لي على مر السنين.

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية الجديدة 1445.. يفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء بداية العام الهجري الجديد 1445.. أدعية تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

6) اللهم إن حبيبي هو عيني التي أرى بها الحياة، والصدر الذي أسند رأسي عليه، وصديقي ومأمني وراحتي، اللهم احفظ لي حبيبي في كل سنة جديدة وأطل بعمره واسعده ضعف مايسعدني كل عام وانت بخير.

7) في نهاية العام وبداية العام الجديد اللهم إني احببته أكثر من حبي لنفسي اللهم لاقوة لي بضرر يمسه ولا حزن يسكن عينه اللهم إني استودعتك إياه من كل اذى حبيبي كل عام وانت بخير.

دعاء السنة الهجرية الجديدة للحبيب 

8- يارب إن لي قلبا أحبه أخاف عليه من أدنى وجع ومن أقل فكرة سيئة قد تمر على باله وتترك ضررا احفظه بعينك التي لا تنام اللهم في هذا العام الجديد احفظ حبيبي وعائلتي يارب جعلتهم في ودائعك.

9) يارب إني أستودعتك قلبا لا أقوى العيش دونه اللهم في بداية السنة الجديدة احفظ لي حبيبي.

10) اللهم اكتب لي السنه الجديده خيرا لي و حقق لي كل احلامي اللهم كافيني شر خلقك اللهم احفظ لي حبيبي اللهم وفقنا و بارك لنا انت اغلى شي.

11) اللهم اجعل السنة الجديدة فاتحة خير و نجاح لحبيبي “الاسم” و حقق له كل امانيه وكل عام وانت اسعد واحد في الدنيا.

12) اللهم بشرني في اخر دقائق هذا العام بگل م اتمناه واجعل السنة الجديده فاتحة خير علي وعلى حبيبي و من احب قلبي.

13) بدات السنة الجديدة وغابو الاحبه اللهم اني استودعك حبيبي ونبض قلبي كل عام وانت بخير.

14) اللهم اجعله عام خير وبركة ويسر لنا أمورنا فيه انا وحبيبي اللهم امين.

15) اللهم أحفظ لي حبيبي بقدر حبي له.

16) اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي حبيبي و سندي وتمده بالصحة والعافية يا رب.

17) ربي إن لي مسافر احبه بقدر هذا الكون واكثر اسألك يا الله في هذة السنة الجديدة ان تحفظه من كل شر ومن كل أذى اللهم اني استودعتك حبيبي فأحفظه لي بعينك التي لا تنام.

18) يارب في بداية العام الجديد بعزتك وقدرتك لا بقدرة الاطباء يارب وهو عليك هين اسألك انك تشفي حبيبي وتعافيه من كل داء ووجع وهم اللهم اخرجنا من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ندفع مالا نطيق.

19) اللهم أشفي من أهلكه المرض اللهم في بداية العام  أجعل كل ما مر به تكفير اللهم أحفظ لي و حبيبي.

20) اللهم في بداية العام احفظ ذلك القلب البعيد القريب فليس كل بعد يحمل ف طياته الجفاء فهناك بعد يحمل ف طياته الاشتياق واللهفة حبيبي.

دعاء السنة الهجرية الجديدة للحبيب دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1445 دعاء للحبيب في السنة الهجرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا| وهذا ثمنه بالبنوك

ترشيحاتنا

وزير الخارجية اللبناني موجها رسالة إلى بوريل: لسنا بلد لجوء

مفاجأة.. تعرف على اختيارات الزمالك لحراسة المرمى حال رحيل محمد عواد

السفارة الروسية بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بـ العام الهجري الجديد

%5 رسوم من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية.. تعديلات قانون ضريبة الدمغة

سويلم: الري تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء

دعاء للحبيب في السنة الهجرية الجديدة 1445.. يصلح حاله ويوسع رزقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ