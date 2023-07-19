ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من روسيا محملة بالقمح



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 20 سفينة .. بينما غادر عدد 15 سفينة .

كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALMOLOUK ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21835 طن تشمل : 4179 طن يوريا و 1980 طن رمل و 537 طن أسمنت معبأ و 4598 طن جبس معبأ و 532 طن حديد تسليح و 10009 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39318 طن تشمل : 2239 طن صودا معبأ و 10280 طن خردة و 827 طن أرز معبأ و 1094 طن بازلاء و 160 طن حمص و 181 طن بذور كتان و 398 طن خشب زان و 1330 طن كسب فول صويا و 156 طن فول صويا و 2520 طن فول و 2200 طن عدس و 13975 طن ذرة و 3958 طن قمح .

بينما

بلغت حركة الصادر من الحاويات 246 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2928 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166118 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 205088 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3976 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم أبو راضي و أسيوط ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4906 شاحنة .