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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتصور في مباراة القمة.. شوبير يفجر مفاجأة عن برومو انضمام إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس اتمام النادي الأهلي صفقة إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، وتفاصيل تقديمه للجماهير والإعلام.

وانضم إمام عاشور للنادي الأهلي في صفقة مفاجأة، قادما من نادي ميتلاند الدنماركي.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم، أن صفقة إمام عاشور للأهلي لم تحسم في يوم وليلة وأن النادي الأهلي كان يعمل على اتمام التعاقد منذ عدة أشهر، خاصة بعد تأكد رحيل حمدي فتحي للدوري القطري.

وأشار شوبير إلى أن المفاوضات كانت تدار في منزل أمير توفيق الجندي المجهول والذي بدوره قام بالسفلر إلى الدنمارك لانهاء اجراءات التعاقد.

وعن كواليس تصوير فيديو تقديم إمام عاشور، أكد أحمد شوبير أن البرومو تم تصويره في مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك، والذي ظهر هو واحد يعمل داخل النادي وليس إمام عاشور.

شوبير امام عاشور الأهلى ميتلاند الزمالك ميتلاند الدنماركى

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