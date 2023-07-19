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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبوعلم يكشف كواليس انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

صدى البلد

كشف الناقد الرياضى عبد الحكيم أبوعلم، كواليس جديدة في إنتقال  إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق  القادم من نادي ميتلاند الدنماركي  والتى تم وصفها بصفقة الموسم  .
أبوعلم، أكد فى تصريحات إذاعية فى برنامج صباحكو رياضة ، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الإذاعية نجلاء حلمى، ان إدارة النادي الأهلي، تضع إمام عاشور، فى حساباتها منذ رحيل اللاعب عن نادي الزمالك  فى نهاية شهر يناير الماضى إلى نادي ميتلاند الدنماركي  ، الذى أكد إنه لم يكن كوبري  أستغله النادي الأحمر .
وكشف الناقد الرياضى بجريدة الأهرام، ان بدء الخطوات الجادة للتفاوض مع إمام عاشور، كانت فى نهاية شهر أبريل الماضى عندما عاد اللاعب إلى القاهرة لاستكمال العلاج حيث تحدث معه أمير توفيق مدير التسويق وقام بجس نبضه حيث رحب باللعب للأهلي بعدها استمرت المفاوضات مع وكيله ثم دخل فى مفاوضات مع إدارة نادي ميتلاند الدنماركي  ، الذى طلب أرقام  كبيرة ودفعة واحدة حتى نجحت إدارة القلعة الحمراء بإقناع النادي الدنماركي، بالحصول على ثلاثة مليون دولار يتم دفعها على قسطين  تم إرسال قيمة القسط الأول خلال الساعات الماضية والثاني بعد 6 شهور .
وأكد أبوعلم  ، ان تعاقد النادي الأهلي  ، مع إمام عاشور، لم يكن بهدف المكايدة مع إدارة نادي الزمالك، أو لإستفزاز جماهيره، مشيرا إلى أن هناك مشروع فى الأهلي، للسيطرة  على البطولات  خاصة ان الأهلي هو الفريق  البطل الحاصل على الدوري والكاس ودوري أبطال إفريقيا، حتى يكون جاهز للمشاركة في  بطولة كأس العالم للأندية  2025  .
ونفى أبو علم ، المتابع لملف الأهلي ما تردد أن هناك خلافات داخل مجلس الإدارة حول صفقة إمام عاشور، وأن هناك من اعترض على الصفقة مشيرا إلى  أن هناك قواعد فى النادي الأهلي، تبدأ بإختيار رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم  ، مع لجنة التخطيط بقيادة محسن صالح وشركة كرة القدم برئاسة المهندس عدلي القيعي .
وأوضح ان ضم إمام عاشور، جاء لإحتياج فنى خاصة بعد الموافقة على رحيل حمدى فتحى ، إلى الدوري القطري حيث تم البحث عن بديل وعرضت لجنة التخطيط على المدير الفني السويسري مارسيل كولر عدة أسماء ليكون بديل لحمدي فتحي ، حيث اختار عاشور، الذى يعرفه جيدا بعد مشاهدته مع الزمالك، قبل الأحتراف فى ميتلاند الدنماركي  وبعدها بدأت الخطوات لضم عاشور ، التى انتهت بالإعلان عن الصفقة رسميا بالأمس .
 

الناقد الرياضى عبد الحكيم أبوعلم امام عاشور النادي الأهلي نادي الزمالك امير توفيق

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