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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، آخر الأسبوع، على تباين أداءمؤشراتها وسط تراجع المؤشرالرئيسي منفردا.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 17606 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3219 نقطة.

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زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 21433 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7373 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5146 نقطة.

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