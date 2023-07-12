تباين أداء أسواق المال العربية| البورصة المصرية تغلق على تراجع.. والأردنية والكويتية تغلقان على ارتفاع

البورصة المصرية تغلق على تراجع

البورصة الأردنية تغلق مرتفعة

المؤشر العام لبورصة الكويت يرتفع 0.36%

بورصة تونس تغلق على انخفاض

شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 12-7-2023، حيث أغلقت بورصات قطر، الكويت، الأردن، و المغرب على ارتفاع، بينما أغلقت بورصات مصر، تونس، و فلسطين.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..

بورصة مصر تغلق على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليبلغ نحو 1.160 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.6 مليار جنيه.





و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على انخفاض نسبته 0.06% ليبلغ 17144.22 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.31% مسجلاً 3392.27 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.39% لينهي التعاملات عند مستوى 5034.37 نقطة.



بورصة قطر تغلق مرتفعة

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 38.26 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المئة ليصل إلى مستوى 10 آلاف و122.77 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال الجلسة تداول 138 مليونًا و381 ألفًا و406 أسهم، بقيمة 392 مليونًا و822 ألفًا و742.109 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16187 صفقة في جميع القطاعات.



وصعدت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 599 مليارًا و218 مليونًا و386 ألفًا و341.650 ريالًا، مقابل 597 مليارًا و930 مليونًا و749 ألفًا و380.970 ريالًا، في الجلسة السابقة.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.28%، لتصل عند مستوى 2445.75 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2087 صفقة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 84ر25 نقطة ليبلغ مستوى 32ر7289 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 %.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 84ر272 مليون سهم عبر 13430 صفقة نقدية بقيمة 21ر58 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر27 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5586 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 % من خلال تداول 58ر98 مليون سهم عبر 4727 صفقة نقدية بقيمة 27ر10 ملايين دينار كويتي.



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 08ر26 نقطة ليبلغ مستوى 51ر8125 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 % من خلال تداول 25ر174 مليون سهم عبر 8703 صفقات بقيمة 93ر47 مليون دينار كويتي.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 71ر28 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5551 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 52ر0% من خلال تداول 06ر74 مليون سهم عبر 3721 صفقة نقدية بقيمة 2ر9 ملايين دينار كويتي.

بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.07 %، عند 11.540,53 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.12 % ليستقر عند 938,73 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.32 % بمجموع 865,09 نقطة.



وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.1 % بمجموع 10.680,37 نقطة.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 227 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 596 مليار درهم مغربي.

بورصة تونس تغلق على تراجع

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.10 %، ليصل عند 9009 نقاط.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغ مجموع الأموال المتداولة 6.317 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 10 شركات على ثبات.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض



أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.15%، ما يعادل 0.94 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 645.56 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 290,133 سهماً، بقيمة إجمالية 604,001 دولار، نفّذت من خلال 105 صفقات.