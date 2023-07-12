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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد استقراره على 17 ألف نقطة.. خبير: توقعات إيجابية لمؤشر البورصة الرئيسي

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن جميع مؤشرات البورصة المصرية استقرت بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 على تراجع محدود قدره 11.01 نقطة بنسبة هبوط طفيف 0.06% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17144.22 نقطة بفضل الآداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح.

بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالتباين والتخلي عن مكاسبه الصباحية والإغلاق بالمنطقة الحمراء بنهاية التعاملات.

وأوضح عيد أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17000 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة مدعوماً بعودة الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية مرة أخرى مع استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي ومدعوما أيضاً بالاعلان عن صفقات برنامج الطروحات الحكومية الجديدة والبدء في تنفيذها سواء عن طريق الطرح العام الأولي بالبورصة أو بدخول مستثمر استراتيجي بهيكل ملكية الشركات المدرجة في برنامج الطروحات.

وأضاف أنه في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 16800 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال خبير أسواق المال: فقد استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق أيضا على تراجع محدود قدره 10.55 نقطة بنسبة هبوط 0.31% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3392.27 نقطة بسبب الاداء المتذبذب والسلبي لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة.

وكذلك المتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر السبعيني ودفعه للتخلي عن مستوى الدعم الرئيسي وهو 3400 نقطة متجها بهذا الاداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 3360 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدعوماً بارتداد الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم مرة أخرى.

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