الاحتفال بالدرع.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود بـ الدوري

يلتقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره حرس الحدود، في المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن الجولة 33 من عمر الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود في مباراة تسلم درع الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، ومروان عطية، ومحمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، ومحمود كهربا، وحسين الشحات.

الأهلي يتوج بلقب الدوري الـ 43

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخه واستعاد درع المسابقة المحلية لإضافتها الي دولاب البطولات فى الجزيرة.

ونجح النادي الأهلي في استعادة درع الدوري المصري بعد غياب عامين متتاليين وانتزاع الدرع من غريمه التقليدي نادي الزمالك.

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استطاع حسم لقب الدوري المحلي قبل نهاية مبارياته وبات متصدرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 81 نقطة.

ويتأهب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للاحتفال بدرع الدوري الممتاز فى مباراة حرس الحدود بالمسابقة المحلية اليوم الأربعاء.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتائجه المميزة بعد فوزه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وسجل الهدف الأول للنادي الأهلي، المالي اليو ديانج في الدقيقة 16، وجاء الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 51 عن طريق محمد شريف.

وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 69، واختتم طاهر محمد طاهر التهديف من ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 88، وجاء هدف المقاولون العرب في الدقيقة 24 عن طريق جوزيف أوشايا.

وبهذا الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 81 معززًا فوزه بالدوري ويتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 44.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع حرس الحدود اليوم الأربعاء 19 من الشهر الجاري، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ33 من الدوري المصري، في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ، وهي المباراة التي سيتسلم خلالها الأهلي درع الدوري الممتاز بشكل رسمي وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة وسوف يحتفل الفريق باللقب المحلي بعد نهاية المباراة.