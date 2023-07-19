ورطة التأجيلات.. مطبات أمام رابطة الأندية المحترفة في الدوري الجديد

تواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ورطة حقيقية فى الموسم القادم من بطولة الدوري الممتاز بعد الإعلان عن انطلاق النسخة القادمة منتصف شهر سبتمبر المقبل.

تكمن الأزمة بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عن بدء منافسات بطولة الدوري الجديد منتصف شهر سبتمبر القادم وينتهي في شهر يونيو من العام القادم.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز ينطلق خلال 34 جولة، فيما سوف يتم تأجيل المسابقة المحلية لمدة 4 أسابيع نظرا لمشاركة منتخب مصر الوطني ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2024.

وأضاف: “رابطة الأندية المحترفة تواجه أيضا ورطة حقيقية في الدوري الجديد نظرا لمشاركة الفرق المصرية الأربعة الأهلي وبيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا والزمالك وفيوتشر بكأس الكونفيدرالية، والتى تحتاج إلى 6 أسابيع على الأقل تأجيلات للفرق المصرية فى المسابقات المحلية”.

وتابع: “الدوري الجديد يواجه أيضا فترة توقف فى الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات الوطنية التي تمتد إلى 4 أسابيع، إلى جانب خوض مباريات كأس مصر القديم فضلا عن مباريات كأس مصر الجديد، وأيضا كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي قبل بداية الموسم”.

تصريحات نارية لـ عامر حسين عن الدوري والكأس

أطلق المهندس عامر حسين، رئيس إدارة المسابقات في اتحاد الكرة، العديد من التصريحات البارزة، حول مصير بطولة الدوري الممتاز، إضافة إلى منتخب مصر الأول، ونظيره الأولمبي.

وأكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، في تصريحات له، أنه كان يُرحِّل بعض المباريات دون أن يشعر أحد؛ بسبب المنتخب الأولمبي.

وقال عامر حسين: "كنا نُرحل بعض المباريات دون أن يشعر أحد؛ حتى نمنح الفرصة للمنتخب الأولمبي ليقوم بتجميع لاعبيه".

وأضاف: "نستهدف أن تكون المواسم المقبلة أكثر قوة، وكذلك أكثر انتظاما".

وأوضح: "سنقوم بإنهاء الدوري هذا الموسم، مثلما تم الإعلان في بداية الموسم، وهذا نجاح".

وأكمل عامر حسين: "تم تعديل بعض مواعيد المباريات، خاصة بين الفرق المهددة بالهبوط، كما تم تعديل أخرى؛ لكون بعض المباريات غير مؤثرة".

وتابع: "من الموسم المقبل سيتم تسليم الدرع الجديد، والاعتراضات على شكل الدرع، شيء طبيعي، فهناك دائما اختلافات".

وزاد عامر حسين: "راضٍ عن نفسي هذا الموسم، وتوقعت أن مواجهات الأهلي المؤجلة لن تكون مؤثرة، ولذلك تم وضعها في نهاية جدول الدوري، عبرنا مرحلة صعبة، ولم يتأثر أي نادٍ، والزمالك سينهي مواجهاته ويسافر لخوض البطولة العربية".

عامر حسين: كأس مصر يستكمل في الموسم الجديد

وحول مواعيد كأس مصر، قال عامر حسين: “سؤال صعب، لأن الكاف وضع بعض جداول المباريات، منها ”السوبر الأفريقي، ومباريات البطولات القارية"، وتم تغيير موعد السوبر بين الأهلي واتحاد العاصمة إلى 1 سبتمبر، والاتحاد العربي قام بتغيير مواعيد البطولة العربية، والفيفا قام بتغيير موعد مونديال الأندية أيضا بمشاركة الأهلي".

وأكمل: "الجماهير تحملني مسؤولية وقوع الزمالك مع بيراميدز في نصف نهائي الكأس، ودائما نحن مرتبطين بعوامل خارجية في تحديد مواعيد البطولات، خاصة في ظل تعديلات الكاف والفيفا على مواعيد المباريات".

واختتم عامر حسين تصريحاته قائلا: "سيتم إيقاف كأس مصر على مباريات نصف النهائي، وسيتم استكماله؛ بعد انطلاق الموسم الجديد، بالدوري الموسم المقبل ينطلق في النصف الثاني من شهر سبتمبر، وما حدث هذا الموسم، إنجاز، فقد خضنا بطولتين للسوبر المحلي، ولعبنا وقت كأس العالم في قطر".