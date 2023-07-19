خبير: مراكز التطوير المهني نموذج متكامل لتوجيه الطلاب إلى ريادة الأعمال

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني يعد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.

وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن تلك المراكز تعمل على تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات والصناعة ورجال الأعمال من خلال توفير فرص التدريب والتعليم المهني والبحث الأكاديمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الخبير التربوي، أن المراكز الجامعية للتطوير المهني تعد وسيلة فعالة لتوفير روابط وتواصل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، حيث توفر الفرصة للشباب الجامعي للتعرف على احتياجات سوق العمل وتطلعاته، وتعزز تعليمهم وتطوير مهاراتهم المهنية والريادية المطلوبة في سوق العمل الحديث.

وأشار الدكتور رضا مسعد، إلى أن من خلال المراكز الجامعية للتطوير المهني، يتاح للطلاب والخريجين الفرصة للتواصل مع الشركات والمؤسسات والمستثمرين، وتوفر لهم فرص التدريب والتوجيه المهني وتطوير مشاريعهم الخاصة، وتساهم هذه المراكز في تحفيز روح ريادة الأعمال وتطوير قدرات الشباب الجامعي في مجالات مختلفة، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار في المجتمع.

ولفت إلى أن برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف يهدف إلى توفير المساعدة والتوجيه المهني للطلاب والخريجين، بما يساعدهم على تحقيق تطلعاتهم المهنية والاندماج بنجاح في سوق العمل، ويعمل البرنامج على توفير المعلومات والمهارات الضرورية للطلاب لاختيار تخصصات دراسية تتوافق مع اهتماماتهم ومواكبة احتياجات سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تلك المراكز على توفير الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التوجيهية، التي تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم المهنية والتحضير لسوق العمل، وتهدف هذه المنصات إلى توفير بيئة ملائمة للتواصل بين الطلاب وأصحاب العمل، وتوفير فرص التوظيف المناسبة وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومجالات تخصص الطلاب.

وصرح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، بإن تعميم فكرة مراكز التطوير المهني بالجامعات تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات وسوق العمل، وتطوير قدرات الطلاب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.