بشراكة ألمانية.. القابضة لمياه الشرب تنظم المعرض الدولي إكسبوتك 2023

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف عن التعاون والشراكة الألمانية لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولى لتكنولوجيا المياه والصرف الصحى وتحلية المياه وادارة ومعالجة المخلفات (إكسبوتك الدولى 2023)، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 1-3 اكتوبر 2023 ، مركز مصر للمعارض -التجمع الخامس - القاهرة.

ويأتي المؤتمر والمعرض الدولى فى إطار بناء الشراكات والتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات ورفع كفاءة منظومة إدارة المياه والمخلفات واعادة تدويرها والحفاظ على البيئة، وفقا لتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠.

وتشارك الشركة القابضة فى المعرض والمؤتمر الدولى بالتعاون والشراكة مع مجموعه اكسبوتك العالمية- المنظم الألمانى للأجنحة الرسمية لوزارة الاقتصاد وحماية المناخ بالمعارض الدولية بألمانيا وخارجها لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولى (أكسبوتك الدولى 2023) لتكنولوجيا المياه والصرف الصحى.

ومن المتوقع أن يشارك فى المعرض والمؤتمر الدولى المزمع انعقاده فى أكتوبر القادم عدد ( 2000) زائر من جنسيات مختلفه وأساتذة ومتخصيين وخبراء في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه والحمأة، وتدوير المخلفات من الدول الأجنبية والمنطقة العربية، وذلك لمناقشة ما هو جديد من تكنولوجيات حديثة ونظم مبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب وتحلية المياه والأسلوب الأمثل لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك ومناقشة التكنولوجيات منخفضة التكاليف لإمداد القرى بالصرف الصحي وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومعالجة الحمأة وتطبيقاتها والاستفادة منها من خلال سلسلة من ورش العمل المخصصه فى كافه المجالات.