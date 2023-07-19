روسيا: أنباء محادثاتنا مع واشنطن وهمية

كشفت الخارجية الروسية عن الأسباب خلف ادعاءات واشنطن إجراء محادثة سرية مع روسيا في أكثر من مناسبة بشأن أوكرانيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات نقلها موقع سبوتنيك إن “واشنطن تواصل ابتكار أفكار مزيفة حول المفاوضات التي تجري وراء الكواليس بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، من أجل زرع البلبلة في صفوف دول جنوب الكرة الأرضية”.

بينما ذكرت شبكة “إن بي سي”، في وقت سابق، أن مسؤولين أميركيين سابقين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في أبريل الماضي، لتمهيد الطريق لمفاوضات إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وعلّقت زاخاروفا في تصريح إعلامية علي هذه الانباء: “هذا وهمي، تم القيام به عن قصد، وسيستمر القيام به من أجل زرع الشكوك بين دول جنوب الكرة الأرضية، وزرع الفوضى في صفوفهم، وتقويض ثقتهم في بلدنا”.