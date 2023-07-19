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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رفض رفع الأذان.. مؤذن يقوم بـ 3 تصرفات صادمة في تونس بسبب الراتب

رفض رفع الأذان أولا..مؤذن
رفض رفع الأذان أولا..مؤذن يقوم بـ 3 تصرفات صادمة في تونس

في قرار مفاجئ للمصلين ولكل من عرف به في تونس، صدم مؤذن تونسي الجميع بقيامه بـ 3 تصرفات صادمة احتجاجا منه على عدم حصوله على راتبه منذ أشهر.

وفقا لموقع “تونس الرقمية” امتنع المؤذن التونسي أولا عن رفع أذان الصلوات الخمس، ولم يؤم المصلّين داخل المسجد ثانيا، كما أغلق مسجد القوس بمنطقة معتمدية المظيلة في ولاية قفصة بالمفتاح ثالثا.

وعن تفاصيل ما فعله المؤذن التونسي وصدم الجميع، قال أهالي المنطقة عبر وسائل الإعلام التونسية ومنصات السوشيال ميدي  إن المؤذن والقائم بأعمال المسجد امتنع عن أداء عمله يوم الاثنين 17 يوليو. 

ووفقا لما كشفه موقع إذاعة "أي إف أم" فإنه قبل قرار الامتناع عن أداء أعمال المؤذن بالمسجد الذي لم يذكر اسمه بوسائل الإعلام التونسية خاطب مندوبية وزارة الشؤون الدينية في الجهة لتسوية وضعه المعلق. 

وكرد فعل احتجاجي بامتناع المؤذن عن العمل وتركه مفاتيح المسجد لدى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، لم يتمكن المصلون من دخول مسجد مسجد القوس بمنطقة معتمدية المظيلة.

مؤذن يقوم بـ 3 تصرفات صادمة في تونس

التعليق الرسمي 

 ولم تعلق الوزارة المعنية بدولة تونس حتي الآن على الموقف المثير للجدل، لكن مسؤولة بمعتمدية المظيلة، أكدت في أول تصريح رسمي فتح الصرح الديني بمعتمدية المظيلة من ولاية قفصة أبوابه من جديد، اليوم الثلاثاء، وإصدار الأذان عبر مكبرات الصوت حتى يتم تسوية وضع المؤذن.  

 وتضم تونس أكثر من خمسة آلاف مسجد وجامع في أنحاء البلاد تخضع إلى إدارة وتصرف وزارة الشؤون الدينية المانحة لكافة الأجور كما أنها تتكفل بخلاص فواتير استهلاك الكهرباء والمياه.

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