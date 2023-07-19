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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

أقوي 10 جوازات سفر
أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

كشف تقرير ربع سنوي جديد أصدرته شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاءه"، ومقرها لندن عن أقوي 10 جوازات سفر لعام 2023 وكذلك أسوأ 3 جوزات سفر في العالم وفقا لعدد الدول المتاح السفر لها بدون تأشيرة من مختلف المواطنين.

لمدة 5 سنوات، احتلت اليابان المركز الأول في مؤشر Henley Passport  لأقوي جوازات سفر في العالم، لكن في صيف عام 2023، هبطت اليابان إلى المركز الثالث. 

أقوي جواز سفر 

وأصبحت “سنغافورة” الآن حاملة لقب “أقوي جواز سفر في العالم” حيث يستطيع مواطنوها زيارة 193 وجهة من أصل 227 في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة.

وبينما سيطرت آسيا منذ فترة طويلة على صدارة قائمة المتصدرين في مؤشر أفضل جوزات السفر، صعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع وصول بدون تأشيرة إلى 190 وجهة.

وأصبحت اليابان وكوريا الجنوبية في المركز الثالث ثم يليها  النمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ والسويد حيث يمكن لمواطنيهم إمكانية الوصول إلى 189 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وبينما قفزت المملكة المتحدة إلى المرتبة الرابعة في الترتيب، وهو مركز لم تحتله منذ عام 2017، تراجعت الولايات المتحدة عن مرتبتين آخرين إلى المركز الثامن مع إمكانية الوصول إلى 183 وجهة بدون تأشيرة.

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وقال كريستيان إتش كايلين ، رئيس مجلس إدارة Henley & Partners ، إن سنغافورة ركزت على  تأمين قدر أكبر من حرية السفر لمواطنيها على مدار العقد الماضي  حيث حصلت على إمكانية وصول بدون تأشيرة إلى 25 وجهة جديدة.

ولفت: "أضافت الإمارات 107 وجهة رائعة إلى درجتها الخالية من التأشيرات منذ عام 2013، ومن بين الدول التي تحتل المرتبة العاشرة  شهدت الولايات المتحدة أقل زيادة في درجاتها  حيث ضمنت 12 وجهة إضافية". 

وبين أنه على خلاف أفضل الجوازات، يتمكن مواطني أفغانستان فقط زيارة 27 وجهة بدون تأشيرة مسبقة، ثم العراق مباشرة (مع 29 وجهة) يليها سوريا (مع 30 وجهة).

ولاحظت هينلي وشركاءه أنه على مدار تاريخ التصنيف البالغ من العمر 18 عامًا ، تضاعف متوسط عدد الوجهات التي يمكن للمسافرين الوصول إليها بدون تأشيرة تقريبًا ، من 58 في عام 2006 إلى 109.

ويعتمد مؤشر Henley Passport على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ويصنف 199 جواز سفر حول العالم. يتم تحديثها في الوقت الفعلي على مدار العام وذلك عندما تدخل تغييرات سياسة التأشيرات حيز التنفيذ.

أقوي جوازات السفر 2023:


1. سنغافورة (192 وجهة)

2. ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا (190 وجهة)

3 - النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولكسمبرغ وكوريا الجنوبية والسويد (189)

4. الدنمارك، أيرلندا، هولندا، المملكة المتحدة (188 وجهة)

5 - بلجيكا، والجمهورية التشيكية، ومالطة، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسويسرا (187 وجهة)

6- أستراليا، المجر، بولندا (186 وجهة)

7. كندا، اليونان (185 وجهة)

8. ليتوانيا، الولايات المتحدة (184 وجهة)

9- لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا (183 وجهة)

10. إستونيا، إيتشيل


أسوأ جوازات السفر 2023:


تتمتع 3 دول حول العالم بإمكانية الدخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 30 دولة أو أقل، وهم:

101- سوريا (30 وجهة).

102- العراق (29 وجهة).

103- أفغانستان (27 وجهة). 

 

 

 

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