إصابة مواطن ونجله في حادث انقلاب سيارة بنخل شمال سيناء

أصيب مواطن ونجله بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الرئيسي في منطقة نخل محافظة شمال سيناء.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وإخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة نقل أثناء سيرها على طريق «نخل/ التمد» بعد مدينة نخل تجاه التمد بــ15 كيلو مترًا، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

الشرقية

وقد أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد إبراهيم، 60 سنة، من الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجله أمين محمد، 25 سنة، من الشرقية، باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج.

