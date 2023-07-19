تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية

يترقب طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الكشف عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.

توقعات تنسيق كليات أدبي 2023





وتبدأ أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 غدا، ومن بينها تنسيق كليات 2023 أدبي بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023 ، بينما تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي انتهت 13 يوليو .

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023



سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد أن يتم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

تنسيق كليات 2023 أدبي

تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :



كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

352

كلية ألسن كفر الشيخ

350

كلية سياسة واقتصاد السويس

349

تنسيق كليات 2023 أدبي

تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :



كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

352

كلية ألسن كفر الشيخ

350

كلية سياسة واقتصاد السويس

349

كلية سياسة واقتصاد بني سويف

344

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

341

كلية ألسن عين شمس

340

كلية إعلام القاهرة

339

كلية ألسن الفيوم

339

كلية إعلام المنوفية

336

كلية ألسن بني سويف

335

كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

334

كلية ألسن المنيا

333

كلية ألسن أسوان

333

كلية آثار الزقازيق بصان الحجر

332

كلية ألسن سوهاج

332

كلية ألسن الأقصر

331

كلية إعلام بني سويف

330

كلية آثار دمياط

330

كلية آثار عين شمس

329

كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

329

كلية الإعاقة والتأهيل الزقازيق

329

كلية آثار القاهرة

328

كلية إعلام جنوب الوادي

326

كلية آثار الفيوم

325

كلية آثار ولغات مطروح

325

كلية آثار أسوان

324

كلية آثار الأقصر

323

كلية آثار سوهاج

322

كلية الإعاقة والتأهيل بني سويف

321