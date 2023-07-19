تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية

يترقب طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الكشف عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.
توقعات تنسيق كليات أدبي 2023
وتبدأ أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 غدا، ومن بينها تنسيق كليات 2023 أدبي بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023 ، بينما تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي انتهت 13 يوليو .
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023
سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد أن يتم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .
تنسيق كليات 2023 أدبي
تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :
كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
359
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية
352
كلية ألسن كفر الشيخ
350
كلية سياسة واقتصاد السويس
349
تنسيق كليات 2023 أدبي
تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :
كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
359
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية
352
كلية ألسن كفر الشيخ
350
كلية سياسة واقتصاد السويس
349
كلية سياسة واقتصاد بني سويف
344
كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
341
كلية ألسن عين شمس
340
كلية إعلام القاهرة
339
كلية ألسن الفيوم
339
كلية إعلام المنوفية
336
كلية ألسن بني سويف
335
كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
334
كلية ألسن المنيا
333
كلية ألسن أسوان
333
كلية آثار الزقازيق بصان الحجر
332
كلية ألسن سوهاج
332
كلية ألسن الأقصر
331
كلية إعلام بني سويف
330
كلية آثار دمياط
330
كلية آثار عين شمس
329
كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
329
كلية الإعاقة والتأهيل الزقازيق
329
كلية آثار القاهرة
328
كلية إعلام جنوب الوادي
326
كلية آثار الفيوم
325
كلية آثار ولغات مطروح
325
كلية آثار أسوان
324
كلية آثار الأقصر
323
كلية آثار سوهاج
322
كلية الإعاقة والتأهيل بني سويف
321