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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الكشف عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.

توقعات تنسيق كليات أدبي 2023

 

وتبدأ أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 غدا، ومن بينها تنسيق كليات 2023 أدبي  بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023 ، بينما تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي انتهت  13 يوليو .

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023


سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد أن يتم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

تنسيق كليات 2023 أدبي

تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :


كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

352

كلية ألسن كفر الشيخ

350

كلية سياسة واقتصاد السويس

349

 

تنسيق كليات 2023 أدبي

تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :


كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

352

كلية ألسن كفر الشيخ

350

كلية سياسة واقتصاد السويس

349

 

كلية سياسة واقتصاد بني سويف

344

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

341

كلية ألسن عين شمس

340

كلية إعلام القاهرة

339

كلية ألسن الفيوم

339

كلية إعلام المنوفية

336

 

كلية ألسن بني سويف

335

كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

334

كلية ألسن المنيا

333

كلية ألسن أسوان

333

كلية آثار الزقازيق بصان الحجر

332

كلية ألسن سوهاج

332

كلية ألسن الأقصر

331

 

كلية إعلام بني سويف

330

كلية آثار دمياط

330

كلية آثار عين شمس

329

كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

329

كلية الإعاقة والتأهيل الزقازيق

329

كلية آثار القاهرة

328

 

كلية إعلام جنوب الوادي

326

كلية آثار الفيوم

325

كلية آثار ولغات مطروح

325

كلية آثار أسوان

324

كلية آثار الأقصر

323

كلية آثار سوهاج

322

كلية الإعاقة والتأهيل بني سويف

321

طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية مؤشرات تنسيق الكليات 2023 موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

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