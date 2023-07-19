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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يدعو المواطنين لحضور فعاليات النسخة الثانية لمهرجان الإسماعيلية للمانجو

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال المؤتمر

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء، المؤتمر الإعلامي الرسمي للإعلان عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو، في دورته الثانية ٢٠٢٣، والذي عُقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

 

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وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، والمنسق العام لمهرجان المانجو، وممثلي الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وشعبتيّ الخضر والفاكهة ورابطتي منتجي ومُصدري المانجو والمدير التنفيذي للشركة المنفذة لفعاليات المهرجان، ولفيف من ممثلي القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب محافظ الإسماعيلية بالحضور من ممثلي المنصات الإعلامية، موجهًا الشكر لهم على دورهم الحيوي والهام، الذي ساهم في إنجاح الدورة الأولى من المهرجان وساعد في نشر الفعاليات والتعريف بالمحافظة ومقوماتها السياحية والتجارية والزراعية، مؤكدًا على دورهم لتوجيه رسائل هامة ومتميزة عن المهرجان، والمقرر انطلاقه يومي ١٨، ١٩ أغسطس القادمين، مؤكدًا على دور الإعلام الوطني الهادف المؤثر لإنجاح الفعاليات.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطي منتجي المانجو، والغرفة التجارية بالإسماعيلية، تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان، حيث تم دراسة نتائج المهرجان العام الماضي لوضع رؤية شاملة في تنفيذ نسخة هذا العام من المهرجان حتى يحقق الهدف المرجو منه.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم ترويجي عن مهرجان المانجو، واستعراض فقرات وأماكن فعاليات المهرجان، والتي تبدأ يوم الجمعة ١٨ أغسطس في تمام الخامسة عصرًا من أمام مبنى المحافظة القديمة، وحتى الحديقة المفتوحة نمرة ٦، والتي سيتم إقامة السوق المفتوح لبيع المانجو بأنواعها المختلفة وعروضًا فنية وترفيهية خلال أيام المهرجان، وذلك بحضور ممثلي السفارات الأجنبية والمشاهير التي تستقبلهم محافظة الإسماعيلية في هذا اليوم.

كما سيتم إقامة الملتقي التصديري والتجاري بنادي الجولف لعرض منتجات المانجو والتسويق والترويج الدولي لهم خلال فعاليات اليوم الأول.

وتم فتح باب المناقشات الإعلامية أمام الحضور والتي دارت حول فعاليات المهرجان.

واختتم محافظ الإسماعيلية المؤتمر الإعلامي بالتأكيد على أن محافظة الإسماعيلية تسعد باستقبال جميع مواطني محافظات مصر في هذا اليوم، مؤكدًا على فتح منافذ لبيع المانجو بجميع مراكز ومدن المحافظة وبالتعاون مع الغرفة التجارية وبأسعار مناسبة أيام المهرجان وطوال فترة تواجد محصول المانجو.

كما أكد محافظ الإسماعيلية أنه سيتم مشاركة أطفال دور رعاية الأطفال وقصر ضيافة الكبار في أحداث المهرجان وتخصيص كميات من المانجو لهم.

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