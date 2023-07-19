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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف للكلاب أن تكون أكثر ذكاء من الاصطناعي؟

كيف للكلاب أن تكون
كيف للكلاب أن تكون أكثر ذكاءً من الذكاء الاصطناعي؟

مع التطور التكنولوجي الهائل والزحف إلى مزيد من التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي، حذر العديد من الخبراء من المخاطر التي يمكن أن تشكلها التكنولوجيا على الإنسان والبيئة. 

فيما دعم أخرين هذا التطور مؤكدين أنه مهم للتطور البشري، لكن، ما علاقة الكلاب بهذا الأمر!.

الروبوتات ليست الأذكى

أعرب عددًا من رواد الذكاء الاصطناعي مثل الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk"" عن قلقهم بشأن المخاطر التي يمكن أن تشكلها الروبوتات والتكنولوجيا في المستقبل.

كيف للكلاب أن تكون أكثر ذكاءً من الذكاء الاصطناعي؟

 فيما رفض "يان لوكان" كبير علماء الذكاء الاصطناعي في Meta"" – الشركة الأم للفيسبوك – هذا القلق مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي، لا يمكن أن يهدد البشرية فالروبوتات ليست ذكية مثل الكلاب التي تستطيع التعرف على الأفعال الإنسانية والتفاعل معها بكل ذكاء، بل أن الروبوتات فقط مجرد تجربة بشرية." وفقًا لموقع ديلي ستار.

كما أصر "يان لوكان" على أن برامج مثل ChatGPT لا تزال محدودة للغاية. 

وأكد في مؤتمر Viva Tech يوم الأربعاء (14 يونيو) أن هذه الأنظمة لا تزال محدودة للغاية، وليس لديها أي فهم للواقع الأساسي للعالم الحقيقي، لأنهم مدربون فقط كمية هائلة من النصوص".

وأشار "يان" إلى أن معظم ما يتعلمه البشر لا علاقة له باللغة، كما أن التجارب الإنسانية لا يتم التقاطها بواسطة الذكاء الاصطناعي".

التطور التكنولوجي الذكاء الاصطناعي الانسان الكلاب الروبوتات

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