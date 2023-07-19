أخبار التوك شو| السنة الهجرية وموعد انتهاء الموجة الحارة ومفاجأة سعر الدولار

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة، على مدار الساعة ، ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: الهجرة مبتدأ العام العربى



قال الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن واقعة "عام الفيل" أرخت للتقويم الهجري، مبينا: "العام الهجري كان يؤرخ بالأحداث مثل عام الفيل، ولكن مع الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، تم تأريخ الهجرة النبوية، وجعلوا الهجرة هي مبتدأ العام العربي".

تفاصيل حفل تامر حسني بـ مهرجان العلمين الجديدة| فيديو



استعرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم يارا مجدي، والمُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرا تلفزيونيا حول آخر المستجدات في مهرجان العلمين الجديدة والاستعدادات والتجهيزات للفعاليات المتنوعة بالمهرجان، وذلك تحت عنوان «على أجمل شواطئ العالم.. تامر حسني يفتتح حفلات النجوم بمهرجان العلمين».

التموين توجه بتطوير المجمعات الاستهلاكية.. متحدث الوزارة يكشف التفاصيل



قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزراة التموين، إن المنافذ التموينية تشمل 3 أنواع، البقالة التقليدية والمجمعات الاستهلاكية ومشروع “جمعيتي”، وذلك من أجل تشغيل الشباب، موضحًا أن كل هذه المنافذ تعمل في صرف التموين وصرف فارق نقاط الخبز وعمليات البيع الحر.

وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن كل هذه العمليات تتم بهدف رفع كفاءة المنافذ وزيادة معدلات التشغيل بها وكذلك معدلات الربحية واجتذاب المزيد من المستهلكين بما يضاهي السلاسل التجارية في القطاع الخاص.

بيرسم بالعسل والشاي.. الفنان أحمد الشافعي في ضيافة صباح البلد| فيديو



خصص برنامج صباح البلد من تقديم داليا أيمن والمذاع عبر فضائية صدى البلد فقرة خاصة ومختلفة، حيث استضافت الفنان والرسام أحمد الشافعي، والمعروف عنه استخدام أدوات غير تقليدية في الرسم، وتحدث عن بداية اكتشافه لموهبته، كما عرض بعضًا من أعماله الفنية.



وقال “الشافعي” إنه اكتشف موهبته في الرسم منذ صغره ولقى تشجعيًا كبيرًا من قبل معلميه، ومع دخوله مرحلة الجامعة بدأ في الالتحاق بعددًا من الدورات حتى يتعلم أصول الرسم.

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023



قدمت الإعلامية هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 19- 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

اشتر الشبكة بسرعة| تحرك جديد يضرب أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن



قدمت الإعلامية هند النعساني تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الأربعاء 19-7-2023.



تراجع أسعار الذهب

وأكدت الإعلامية هند النعساني، أن هناك تراجع في أسعار الذهب ووفقًا لمناشدة عن مسؤولون الصاغة في مصر أنه من يريد الزواج عليه النزول واستغلال الفرصة في هذا التوقيت وشراء “الشبكة”.



46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء



أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس لليوم الأربعاء.

اندلاع حريق في قاعدة عسكرية بشبه جزيرة القرم



اندلع حريق في قاعدة عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، وأدى الحريق إلى إغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

عضو مجلس أمناء التحالف الوطني: وصلنا لمكتسب مهم جدا في العمل الأهلي التنموي



قال مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي: “كنا ننتظر دائما فى كل اللقاءات والمنتديات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل دعم للمجتمع المدني”، مشيرا إلى أن فكرة القيام بمبادرة للمجتمع المدني كانت فكرة وليدة اللقاء مع منتدي شباب العالم.

وأضاف عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان فى المنتدي توجيه للرئيس السيسي بضرورة وجود حوار بين منظمات المجتمع المدني، والوصول لشكل أو كيان إعتباري يضم كبريات الجمعيات الأهلية، ومن هنا جاءت فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.