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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل حفل تامر حسني بـ مهرجان العلمين الجديدة| فيديو

تامر حسني
تامر حسني

استعرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم يارا مجدي، والمُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرا تلفزيونيا حول آخر المستجدات في مهرجان العلمين الجديدة والاستعدادات والتجهيزات للفعاليات المتنوعة بالمهرجان، وذلك تحت عنوان «على أجمل شواطئ العالم.. تامر حسني يفتتح حفلات النجوم بمهرجان العلمين».

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أغنية تامر حسني الجديدة "مش هتغير عشان حد" .. شاهد

وقالت حبيبة عمر، موفدة قناة “إكسترا نيوز”، إن مدينة العلمين الجديدة كانت بالأمس حلما وتحولت إلى واقع ملموس، إذ كانت حقلا للألغام، ولكن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت إحدى مدن الجيل الرابع، وتعد رمز للعمران الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت «عمر»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، أن مهرجان العلمين الجديدة يعد الحدث الترفيهي الأكبر، ويضم زخما من الأنشطة المتنوعة بين الفني والثقافي والرياضي والترفيهي ويصل عددها إلى 12 نشاطا، بينها حفلات غنائية وموسيقية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الفنان تامر حسني سيحيي حفلا كبيرا يوم 21 يوليو، فضلا عن استقبال عدد من كبار الفنانين مثل إليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وأنغام غيرهم من المطربين المصريين والعرب والدوليين.

وأوضحت أنه سيكون هناك حفل للرابر العالمي روس وآخر للموسيقار عمر خيرت خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتابع: «نشهد اليوم فعاليات اليوم السابع لمهرجان العلمين الجديدة نظرا لأنه بدأ يوم 13 من الشهر الجاري، ومن المقرر استمراره حتى يوم 26 أغسطس».

 

حفل تامر حسني

وأشارت إلى أن هناك العديد من البطولات والمنافسات الخاصة بالأنشطة الرياضية خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مثل التجديف والجودو والبدل، فضلا عن سباق الترايثلون الثلاثي الذي يضم ركوب الدراجات والجري والسباحة، يأتي ذلك علاوة على العديد من الأنشطة الثقافية الكثيرة للغاية.


 

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