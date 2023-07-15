أغنية تامر حسني الجديدة "مش هتغير عشان حد" .. شاهد

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره جزء من أغنيته الجديدة “مش هتغير عشان حد”، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

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علق تامر حسني على الفيديو، قائلًا: "جزء من اغنيتي الجديده .. مش هتغير عشان حد ..أول مرة أغني جزء منها في حفل صديقي الفنان اللبناني الكبير چو اشقر وحسيت الناس حافظاها او حفظوها بسرعه جداً مش عارف ازاي".

بس دي علامات حلوه للأغنية واعتقد كمان كلام الأغنيه هيبقى مبدأ حياة عند ناس كتير الفترة الجاية .. ناس ممكن يبقوا ضعاف دلوقتي بس هيبقوا اقويا".

يذكر أنه نشر الفنان تامر حسني، صورًا جديدة من حفله الغنائي ليلة الجمعة 14 يوليو، في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

وظهر تامر حسني، في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يؤدي عدد من الفقرات الراقصة مع الفرق المختلفة على كلمات أغانيه، في الحفل الساهر الذي جمع بين الغناء والاستعراض معًا.

فيلم تاج

في سياق آخر حقق فيلم "تاج" لـ تامر حسني، نجاح ساحق و إيرادات عالية تصل إلى 270 مليون جنيه بدور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

ونال فيلم تاج لـ تامر حسني، إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.