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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

أسعارالدولار والعملات
أسعارالدولار والعملات اليوم الأربعاء

قدمت الإعلامية هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 19- 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

سعر الدولار اليوم


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 34.80 جنيه للبيع، 34.68  جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 40.56  جنيه للبيع، و40.42 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.04 جنيه للبيع، و100.69 جنيه للشراء.

 

الدولار الدولار اليوم سعر الدولار اليوم اليورو الجنيه الاسترليني الريال السعودى

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