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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل ميتدلاند الدنماركي خطوة لانضمام إمام عاشور لـ الأهلي ..شوبير يكشف المفاجأة

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل انضمام إمام عاشور لاعب ميتدلاند الدنماركي السابق 

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن هناك من يردد أن انضمام إمام ل ميتدلاند لم يكن سوي خطوة من أجل الانضمام للاهلي عقب ذلك مشددا أن اللاعب انضم للفريق الدنماركي من أجل خوض تجربه الاحتراف فقط.

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تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

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عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

واضاف شوبير أن إمام لم يتأقلم علي الأجواء في الفريق لذلك فضل العودة للدوري المصري وعرض الأمر علي مسؤولي الأهلي مشددا أن المفاوضات بدأت منذ فترة طويلة للغاية. 

 

واضاف أن أمير توفيق مدير التعاقدات بـ الأهلي  سافر مرتين الدنمارك من أجل التفاوض مع مسؤولي النادي مشددا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق ابدي إعجابه باللاعب وموافقته علي ضمه للفريق. 

 احتراف حمدي فتحي

وتابع أن الأهلي  وافق علي احتراف حمدي فتحي عقب إتمام التعاقد مع أمام عاشور مشددا أن كولر أكد أن اللاعب يمتلك إمكانيات رائعة و سيكون اضافة للفريق لتعويض رحيل حمدي فتحي. 

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