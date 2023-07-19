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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن وفيات فيروس كورونا

وفيات كورونا
وفيات كورونا

اعترفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن ما يقرب من ثلث الوفيات الأمريكية المنسوبة إلى فيروس كورونا كانت ناجمة بالفعل عن سبب آخر.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أن “الرقم الرسمي لوفيات فيروس كورونا، ربما يكون مبالغة لأنه يشمل بعض الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس عندما ماتوا على الرغم من أنه لم يكن السبب الأساسي للوفاة”، موضحة أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تدعم البيانات القائلة لإن “ما يقرب من ثلث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الرسمية تقع ضمن هذه الفئة”.

ويزعم أن جميع أسباب الوفيات في الولايات المتحدة قد عادت إلى خط الأساس الذي كان عليه قبل الوباء.

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الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب حول 30 ٪

وعدد الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب حول 30 ٪ أعلى من المعتاد خلال أسوأ حالات الوباء، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، وهو رقم يبدو أقل رعبًا عندما يكون مصحوبًا باعتراف بأن الوفيات كورونا تم تجاوزها بنحو 30 ٪ لتبدأ.

كورونا أمريكا الوفيات الرسمية فيروس كورونا

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