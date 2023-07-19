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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقامة الدورة الثانية من مهرجان الدراما العربية في العلمين الجديدة

مهرجان الدراما العربية
مهرجان الدراما العربية

قرر القائمون على مهرجان الدراما العربية إقامة الدورة الثانية للمهرجان فى مدينة العلمين الجديدة بدلا من القاهرة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وأكدت الفنانة لقاء سويدان أحد أعضاء اللجنة العليا للمهرجان أن التحضير لهذه الدورة الاستثنائية استغرق وقتا طويلا سواء فى اختيار أسماء المكرمين أو المفاجأة الجديدة التى تضمنها هذه الدورة.

وأضافت لقاء سويدان فى لقائها مع لبني عسل على قناة الحياة أن الدورة الثانية من مهرجان الدراما سوف تكون استثنائية برئاسة الفنان يحيى الفخراني حيث يتم إضافة عدد كبير من الجوائز الجديدة خلال هذا العام.

 

أزمة لقاء سويدان الصحية 

وأجرت الفنانة لقاء سويدان، عملية جراحية، بعد تعرضها لأزمة صحية نُقلت على أثرها إلى المستشفى. وقالت لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “لك الحمد والشكر يا رب على جميع قدرك”. 

 

وطمأنت الفنانة جمهورها على حالتها الصحية، وأكدت أنها بخير وحالتها مستقرة بعد إجراء جراحة استئصال ورم.
 

مهرجان العلمين 

ويفتتح الفنان تامر حسني مهرجان العملين فى أولى دوراته مساء يوم الجمعة القادمة بحفل ضخم يقام داخل نورث سكوير مول وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.

ويلى هذه الحفلة مجموعة من الحفلات ضمن فعاليات المهرجان لكبار المطربين ومنهم أحمد سعد وإليسا ونانسي عجرم وآخرون.

مهرجان الدراما العربية مدينة العملين مدينة العملين الجديدة فعاليات مهرجان العملين يحيى الفخران

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