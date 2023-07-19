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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ضمن مبادرة "اعرف أكثر".. وفد طلابي من المدارس والمعاهد يزور الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

استقبل الجامع الأزهر اليوم الأربعاء ، وفدا ضم ٤٠ طالبا من معاهد ومدارس مختلفة، وذلك على هامش مبادرة "اعرف أكثر" والتي ينظمها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والتي استمرت لمدة ٤ أيام، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وخلال جولته بالجامع الأزهر، استمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن تاريخ الجامع الأزهر المعمور، حيث قام أفراد العلاقات العامة بالجامع الأزهر، بجولة تعريفية عن الجانب الأثري والدعوى للجامع الأزهر، كما تفقد الوفد الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وكذا برنامج شرح كتب التراث وحلقات القرآن الكريم، كما طرح الطلاب بعض الأسئلة عن أبرز معالم الجامع الأزهر.

وفي نهاية الزيارة عبر الوفد عن بالغ سعادتهم بزيارة هذا الصرح الشامخ الذي جاوز الألف عام، متمنين تكرار الزيارة مرة أخرى.

ويحرص القادة والزعماء ورؤساء الوفود العالمية والعربية والإسلامية ، على زيارة الجامع الأزهر ، والتجول داخل أروقته وبين أعمدته ومحاربه ، ويستمعون إلى تاريخ هذه المنارة العامرة والجامع العتيق قبلة الوسطية في العالم.

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