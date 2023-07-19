صخور كبيرة تتحرك بمفردها في وادي الموت بأمريكا.. ما القصة؟

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تحرك صخور بمفردها دون أن يلمسها أحد في وادي الموت بولاية كاليفورنيا بـ أمريكا .

وأوضح التقرير أن العديد من الأساطير والخرافات ارتبطت بظاهرة تحرك الصخور بفردها لعشرات الأمتار في وادي الموت.

وتابع التقرير أن مسارات غريبة تلفت الأنظار خلفتها حركة الصخور في وادي الموت بأمريكا وبعض الصخور تسير في خط مستقيم والبعض في خطوط متعرجة .

وأكمل التقرير أنه في عام 2014 توصل علماء أمريكيون لفهم آلية هذه الصخور في تحركاتها، فعندما تغمر الأمطار الوادي تتكون طبقة من المياه وعندما يأتي الليل تنخفض درجات الحرارة وتتجمد المياه وتتفكك بفعل حرارة الشمس في النهار ونتيجة لهذه العملية تنزلق الصخور في حركة بطيئة مكونة هذه المسارات .