زيادة الحركة الجوية بالمطارات المصرية خلال النصف الأول من العام بنسبة 29%

صرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ، بأنه جار تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مختلف مجالات قطاع الطيران المدنى والتى تستهدف التوسع فى تطوير الخدمات والمرافق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وتوسيع شبكة الخطوط الجوية لشركة مصر للطيران وتحديث أسطولها الجوى وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم والاستحواذ على حصة أكبر من حركة السفر من وإلى جمهورية مصر العربية والتى تهدف الى تعظيم العائدات والمساهمة فى تنمية موارد الدولة المصرية وتحويل قطاع الطيران المصرى إلى محور لجذب قطاعى السياحة والاستثمار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى وخطة تطوير القطاع والنهوض به خلال الفترة القادمة والارتقاء بمكانته على المستوى الاقليمى والعالمى، وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بأداء كافة قطاعاتها.

وأضاف عباس، أن خطة التطوير والتحديث التى شهدتها المطارات المصرية خلال الفترة الماضية وانضمام مطارات جديدة الى القطاع ساهمت بشكل كبير فى جذب العديد من شركات الطيران العالمية خاصة في ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة على السوق المصرى، حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى يونيو 2023 بنسبة بلغت 29% بإجمالي 191الف رحلة جوية ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 148 الف رحلة جوية .

كما ارتفعت اعداد الركاب خلال الستة اشهر الماضية من العام الحالي بنسبة بلغت 43.5%، باجمالى 23.200 مليون راكب ، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتى بلغت 16.148مليون راكب.

ونوه وزير الطيران بأنه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لمصر للطيران حيث من المقرر ان تنطلق اولى رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهى بالهند اعتباراً من شهر أغسطس القادم بواقع 4 رحلات اسبوعيا ، وتليها خطوط جوية جديدة الى كل من مدينة مصراتة بليبيا ومدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر القادم.

هذا بالاضافه الى الخطوط الجديده التى تم تشغيلها مؤخرا مثل أكرا ببنجلاديش ومانشستر بالمملكه المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران حققت زيادة فى اعداد الركاب خلال شهر يونيو 2023 بلغت 12% زيادة عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضى و زيادة فى نسبة الامتلاء على الطائرات بلغت 77% وزيادة فى عدد الرحلات الجوية بلغت 9% بالاضافة الى زيادة السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24 % مقارنة من الشهر ذاته العام الماضي .

وتم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة التشغيل والتحول الالكتروني في جميع الخدمات بالكامل وكذلك تطوير الاستراحات والخدمات والأنظمة المقدمة لعملاء شركة مصر للطيران الأمر الذي يعكس ما تقدمه الشركة الوطنية من خدمات متميزة واستثنائية لركابها لتحقيق مستويات جديدة تؤهلها للمنافسة في أسواق الطيران العالمية ويعزز من عائداتها وأرباحها التشغيلية.