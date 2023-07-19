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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من تركيا استعدادا لزلزال إسطنبول الكبير

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلن وزير البيئة والتوسع الحضري التركي، محمد أوزهسكي، أنه سيتم إنشاء وحدة تحول حضري في تركيا بهدف حماية المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد من الزلازل.

وقال أوزهسكي لقناة “تي آر تي” التركية، إنه سيتم بناء حوالي 350 ألف منزل جديد في اسطنبول بموجب الخطة”، مشيرا إلي أنه “سيتم تقديم نظام منح، يمكن للناس من خلاله التقدم للحصول على تمويل من أجل تحويل ممتلكاتهم ومقاومة الزلازل”.

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وأضاف: “سنقيم وحدة خاصة لإسطنبول، ليس هناك خيار آخر”، مضيفا أن “المناقشات قد جرت بالفعل مع رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو”.

إسطنبول تستعد للزلزال

وأوضح أوزهسكي أن “أهم شيء هو أنه في حالة وقوع زلزال، فإننا سنضمن عدم قيام أي مواطن بإلقاء نفسه من النافذة، والانتظار بسلام في المنزل دون ذعر، والانتظار في صمت حتى يمر الزلزال. أعتقد أنه يمكننا إعداد اسطنبول لزلزال قبل أن يأتي”.

وتأتي تصريحات الوزير في الوقت الذي تواصل فيه تركيا جهود التعافي في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير، والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص داخل حدودها، وما لا يقل عن 8400 في سوريا المجاورة.

تأثر أكثر من 15 مليون شخص في تركيا بالزلزال، بينما تضرر حوالي أربعة ملايين مبنى ودمرت أكثر من 345000 شقة.

تركيا في إنتظار زلزال كبير 

وتقع مدينة اسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة على خط صدع شمال الأناضول وتوقع الخبراء أن المدينة ستقع في زلزال كبير بحلول عام 2030.

وتم تشييد حوالي 70٪ من مباني اسطنبول قبل تنفيذ لوائح البناء في عام 1999، وبالتالي تعتبر غير آمنة.

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وخلصت دراسة حديثة إلى أن عدد القتلى من زلزال كبير في اسطنبول يمكن أن يتجاوز 90 ألف شخص.

وأوضح أوزهسكي أن ما يصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية في اسطنبول، أو حوالي واحد من كل أربعة، من المحتمل أن تكون معرضة للخطر، وقال: “نحن نبذل قصارى جهدنا لجميع مواطنينا في منطقة الزلزال حتى النهاية”.

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