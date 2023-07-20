زي جدتك .. أسرار عمل محشي ورق العنب باللحمة المفرومة

محشي ورق العنب من الأكلات الشعبية والشهيرة في كل الوطن العربي، ويعتبر من المحاشي المفضلة للجميع ومن الأطباق الرئيسية في بعض العزائم .. نقدم لكي اسهل طريقة لعمل محشي ورق العنب زي المطاعم

طريقة عمل محشي ورق العنب باللحمة المفرومة والأرز:

مقادير محشي ورق العنب باللحمة المفرومة والأرز

1 كيلو ورق عنب

الحشو :

2 كوب أرز

نصف كيلو لحم مفروم

2 حبة بصل مفروم ناعم

1 باقة بقدونس مفرومة ناعم

1 شبت مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

مقادير الصلصة :

1 مكعب مرقة دجاج

1 كيلو طماطم معصورة

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل محشي ورق العنب باللحمة المفرومة والأرز

اغسلي ورق العنب وصفيه جيدا.

ابدئي بتحضير الحشو، في قدر به زيت ساخن على النار، أضيفي البصل والثوم، الأرز ثم اللحم وقلبيهم قليلا مع كل إضافة. ثم أضيفي باقي المكونات للحشوة.

في قدر على النار، غطي القاع بورق عنب غير محشي، ثم ابدئي بحشو ورق العنب ورصيه متلاصقين في طبقات.

غطي وجه الوعاء بعصير الطماطم مع إضافة مكعب مرقة الدجاج والتوابل، ثم اتركي القدر على النار حتى الغليان.

اخفضي النار واتركيه لمدة ساعة، ثم قدميه ساخنا بعد نضجه مباشرة