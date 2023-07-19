أمين "المصرية للشراكة" يناقش تطوير التعليم الفني بأفريقيا مع الوكالة الكورية "كويكا"

التقى السفير أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بـ كين جين يونج Kim Jinyoung، مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، أمس الثلاثاء الموافق ١٨ يوليو الجارى.

تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الوكالة المصرية والوكالة الكورية (كويكا)، فى إطار خطة الوكالة المصرية لاستشراف مجالات للتعاون مع الوكالات الدولية لرفع القدرات البشرية في القارة الإفريقية وتحقيق أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكذا أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.

وناقش الجانبان أهمية العمل المشترك بين الوكالتين في مجالات الدبلوماسية الطبية وتطوير التعليم الفني في أفريقيا وتمكين المرأة الإفريقية.