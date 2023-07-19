والله ما أعرف حاجة.. تأجيل معارضة إيمي سالم على حكم حبسها

أجلت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، نظر معارضة الفنانة إيمي سالم، على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه، لجلسة ٦ سبتمبر لتقديم المستندات.

وحضرت الفنانة في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها.

واستمعت المحكمة لـ عبدالحفيظ الديب محامي الفنانة والذي طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر، عن “كشط ” طمس الإيصال، وعنوان السكن، وأسماء محرري الإيصال، فيما قالت الفنانه "والله ما اعرف حاجة".

برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط.

محكمة جنح أكتوبر، قضت بحبس الفنانه إيمي سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة ١٢ الف جنيه.

الفنانه إيمي سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في عدة أفلام، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" وغيره.