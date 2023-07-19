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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يُنهي أزمة بدلات سفر بعثة المنتخب الوطني للمصارعة بالمجر

صدى البلد

أنهي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أزمة بدلات سفر بعثة المصارعة المشاركة بمعسكر الاعداد الدولي، الذي يقام خلال الفترة من (15-30) يوليو الجاري بدولة المجر، استعداداً لبطولة العالم القادمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على متابعة كافة الأمور التي تخص المنتخب الوطني للمصارعة في المعسكر، والتواصل المستمر مع اللاعبين والمدربين والمسئولين عن البعثة، لتقديم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الجيد للمعسكر وتوفير الظروف المناسبة وتهيئة الأجواء للاعبي المنتخب.

وحرص "صبحي" على تشجيع اللاعبين ومؤازرتهم وتقديم الدعم النفسي لهم وتذكيرهم بأهمية التمثيل الرياضي المشرف لوطنهم، ودورهم الكبير في تعزيز صورته الإيجابية، واعتلاء منصات التتويج ورفع العلم المصري في مختلف المسابقات الرياضية المحلية والدولية.

يشار إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت بعض الشائعات والاستفسارات من قبل لاعبي المنتخب الاول للمصارعة المشارك بمعسكر الاعداد الخارجي بطولة المجر عن عدم صرف مصروف الجيب الخاص بهم من قبل الاتحاد.

وعلى الفور تدخل وزير الشباب والرياضة ووجه المسؤولين بسرعة انهاء الاجراءات اللازمة لصرف مبالغ مالية للاعبين بالمعسكر الخارجي من قبل رئيس البعثة على أن يتم تسوية المبالغ فور عوده البعثة من الخارج، حيث اعتمد رئيس اتحاد المصارعة شيكاً مالياً لـ أحمد راشد رئيس البعثة المصرية بالخارج ومن ثم صرف المبالغ المالية المستحقة لهم.

وتوجه اللاعبون والأجهزة الفنية بالشكر لوزير الشباب والرياضة علي سرعة تدخله في الامر وانهاء الأزمة، مؤكدين علي بذل المزيد من الجهد لتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجل انجازات الرياضة المصرية في رياضة المصارعة.

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