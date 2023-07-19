حقوق إنسان النواب تثمن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باتريك والباقر

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.

الرئيس استخدم سلطاته الدستورية

وأضاف رضوان فى تصريحات صحفية، أن الصادر بحقهم قرار العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- هما باتريك زكي ومحمد الباقر، قائلا:" الرئيس استخدم سلطاته الدستورية فى إصدار قرار جمهوري بالعفو عنهما".

وشدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن قرار الرئيس السيسي يأتى استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، مبينا حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية .

وأوضح رضوان قائلا: الدولة المصرية ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون .

وقال: القيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر .