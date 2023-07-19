المستشفيات كلها حالات إصابة.. مرض ينتشر بين المدخنين بسبب السجائر المبيعة بالأسواق

يُعد التدخين من العادات السيئة التي لها أضرار بالغة الخطورة على الإنسان وعلى صحته سواء على المدى القريب أو البعيد حيث إن هناك مرضًا خطيرًا ينتشر بين المدخنين بسبب السجائر.

وكشف الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن مرض السدة الرئوية وطبيعته وأضراره حيث يوجد العديد من المرضى بالمستشفيات المصابة بهذا المرض .

وأوضح الدكتور أيمن سالم أن السدة الرئوية هو مرض المدخنين وهو مرض يصيب الشعب الهوائية ويظهر تأثيره على الرئة نتيجة لتضيق الشعب الهوائية كرد فعل مباشر من مرور الدخان الخاص بالتدخين عبر الشعب الهوائية بأكملها الي الحويصلات الهوائية.

وأشار الدكتور أيمن سالم إلى أنه مع تكرار التدخين عبر سنوات طويلة يحدث التهاب للشعب وتضيق فينتج إفرازات تسد مجرى الهواء مثل البلغم بكميات كبيرة .

وأوضح الدكتور أيمن سالم أن الأعراض الالتهابية عندما تحدث ينتج عنها تورمات في الشعب الهوائية ويحدث انتفاخ في الحويصلات الهوائية وتتهتك وتتقطع وينقطع النسيج الخفيف الرئوي مما يجعل الحويصلات الهوائية تفقد قيمتها.

واستطرد حديثه قائلًا: في الطبيعي يكون هناك مرونة في نسيج الحويصلات الهوائية التي تنتفخ بالهواء ثم تفرغه ولكن في حالة التدخين تفقد تلك المرونة فيحدث لها تهتك وتتشقق.

وأكد الدكتور أيمن سالم أن انعدام المرونة في الحويصلات الهوائية وتشققها يؤدي إلى نزول إفرازات مثل البلغم فتحدث السدة الهوائية وهو مرض منتشر في الآونة الأخيرة.

ونصح الدكتور أيمن سالم بضرورة الابتعاد عن التدخين لما له من خطورة بالغة على الإنسان وصحته.