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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب رسمي من الخارجية العراقية للسويد بعد التهديد بتكرار جريمة حرق المصحف

أحمد الصحاف
أحمد الصحاف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف ،اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد لنظيره السويدي على ضرورة وعدم تكرار الأفعال المسيئة للقرآن الكريم وللدين الإسلامي.

وقال الصحاف إن وزير الخارجية العراقي أجرى مكالمة هاتفية مع نائب رئيس مجلس وزراء الخارجية السويدي  توبياس بيلستروم، لمناقشة تهديد منفذ حادث حرق القرآن الكريم بتكرار فعله مرة أخرى، بحسب وكالة أنباء العراق "واع".

وأكد وزير الخارجية العراقي على خطورة تكرار مثل هذه الحوادث ودعا الحكومة السويدية لوقف ومنع تكرارها مثل هذه الأفعال المسيئة للإسلام والقرآن الكريم.

كما شدد حسين على أهمية وجود موقف دولي حازم ينطلق من القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات، لعدم إدراجها ضمن نطاق الحريات.

وشدد وزير الخارجية العراقية أيضاً على حرص الحكومة والشعب العراقي على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في مدينة بغداد والتي منها بعثة السويد، وأكد على أهمية احترام حرية التعبير عن الرأي حسب المعايير الدستورية والقانونية وعدم تشكيل إساءة للأديان أو حرية المعتقدات.

واستنكر وزير الخارجية السويدي مثل هذا العمل ، واكد على رفض الحكومة السويدية لهذا الحادث المهين والمعادي للإسلام وعدم دعمه أو التغاضي عنه.

كما جدد وزير الخارجية السويدي التزام الحكومة السويدية بحماية السفارة العراقية في مدينة ستوكهولم.

أحمد الصحاف الحكومة السويدية الخارجية العراقية السفارة العراقية الشعب العراقي العراقي فؤاد حسين

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