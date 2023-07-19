عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل طاقة النواب عن قرارات العفو الرئاسي: تؤكد حرص الدولة علي مستقبل أبنائها

المفرج عنهم - ارشفية
المفرج عنهم - ارشفية

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني.

 الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء أن الدولة تعمل جاهدة على الاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر ، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين ، كما أنها تأكيد علي حرص الرئيس علي مستقبل أبنائه ، مشيدا بقرار العفو .

وشدد وكيل طاقة النواب على أن قرار العفو الرئاسي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، موضحا أنه في خلال ٢٤ ساعة من طلب القائمين علي الحوار بالإفراج عن عدد من الشباب تمت الاستجابة بالفعل في وقت قليل مما يؤكد الدور الكبير الجاد الذي يلعبه الحوار الوطني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

عزل زيلينسكي .. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد خطأ كارثي

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

ترشيحاتنا

زلزال مدمر.. تحذيرات من كارثة في تركيا

خبير سياحي: كل دول العالم أصبحت تهتم بمدينة العلمين الجديدة ..فيديو

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

الغش الجماعي بالثانوية العامة السبب.. جامعة جنوب الوادي ترد على رسوب 80%

العالم يحترق.. أوروبا تكافح موجات الحر.. ودرجات حرارة قياسية تجتاح الصين

مصادر: تيكيت مارشيه لم تحصل على الموافقات المطلوبة لإقامة حفل ترافيس سكوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في زيادة الم القدم في الصيف .. وكيف يمكن علاجها

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

فيديو

مُهدّد بالقـ تل .. تفاصيل استغاثة المتهم بحرق المصحف في السويد |ماذا قال؟

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ