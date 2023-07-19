إشادة برلمانية بقرارات العفو الرئاسي .. نواب : الدولة ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نواب البرلمان عن قرارات العفو الرئاسى:

- يؤكد حرص الدولة على مستقبل أبنائها

- خطوة جيدة للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

- ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات القيادة السياسية

أشاد عدد من النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، مؤكدين أنه يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني.

فى البداية، ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.

الرئيس استخدم سلطاته الدستورية

وأضاف رضوان فى تصريحات صحفية، أن الصادر بحقهم قرار العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- هما باتريك زكي ومحمد الباقر، قائلا:" الرئيس استخدم سلطاته الدستورية فى إصدار قرار جمهوري بالعفو عنهما".

وشدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن قرار الرئيس السيسي يأتي استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، مبينا حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.

وأوضح رضوان قائلا: الدولة المصرية ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون.

وقال: القيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر.

كما، قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ يؤكد حرص القيادة السياسية توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني.

الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر ، مشيرا إلي أن قرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين ، كما أنها تأكيد علي حرص الرئيس علي مستقبل أبناءه ، مشيدا بقرار العفو .

وشدد وكيل طاقة النواب أن قرار العفو الرئاسي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، موضحا أنه في خلال ٢٤ ساعة من طلب القائمين علي الحوار بالإفراج عن عدد من الشباب تمت الاستجابة بالفعل في وقت قليل مما يؤكد الدور الكبير الجاد بالذي يلعبه الحوار الوطني

ومن جانبة، أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال البنا، إن قرارات الرئيس السيسي المستمرة بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب الصادر ضدهم أحكاما نهائية تؤكد حرصه على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك يؤكد على استجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.



وثمن عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جهود لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيراً إلى نتائج جهود اللجنة ملموسة وواضحة، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية، والشكر للجنة العفو.

وأكد النائب محمد رضا البنا على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.