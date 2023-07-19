نهاية الأخضر.. 43 دولة توجه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن قرار روسيا والصين والهند بإنشاء عملة جديدة سيهز الدولار الأمريكي والهيمنة المالية الأمريكية.

دعم 40 دولة ترغب في استخدام هذه العملة الجديدة

وأضاف ماكجريجور: "المعني هنا هو: بداية عصر جديد، وقد حشدوا بالفعل دعم أكثر من 40 دولة ترغب في استخدام هذه العملة الجديدة. ولكن بالطبع، في قلب كل هذا، في القاعدة توجد الهند والصين وروسيا ".

وأوضح أن “كل هذا يبدو وكأنه تمرد على النظام المالي الأمريكي”.

وأضاف مكجريجور أن الكثيرين في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا يتعاطفون مع روسيا ويعتبرون أفعالها مقاومة لسياسات واشنطن .

عملة مدعومة بالذهب

وأشار إلى أن العملة الجديدة ستدعم بالذهب الذي توجد احتياطيات كبيرة منه في روسيا والصين والهند.

وتضم مجموعة بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

كما أعربت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس.