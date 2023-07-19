عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الأخضر.. 43 دولة توجه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن قرار روسيا والصين والهند بإنشاء عملة جديدة سيهز الدولار الأمريكي والهيمنة المالية الأمريكية.

دعم 40 دولة ترغب في استخدام هذه العملة الجديدة

وأضاف ماكجريجور: "المعني هنا هو: بداية عصر جديد، وقد حشدوا بالفعل دعم أكثر من 40 دولة ترغب في استخدام هذه العملة الجديدة. ولكن بالطبع، في قلب كل هذا، في القاعدة توجد الهند والصين وروسيا ".

وأوضح أن “كل هذا يبدو وكأنه تمرد على النظام المالي الأمريكي”.

وأضاف مكجريجور أن الكثيرين في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا يتعاطفون مع روسيا ويعتبرون أفعالها مقاومة لسياسات واشنطن .

عملة مدعومة بالذهب

وأشار إلى أن العملة الجديدة ستدعم بالذهب الذي توجد احتياطيات كبيرة منه في روسيا والصين والهند.

وتضم مجموعة بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي عالميا بعد صدور بيانات بريطانية غير متوقعة

صندوق النقد يكشف الآثار السلبية لارتفاع أسعار الدولار علي الاقتصادات والأسواق الناشئة

كما أعربت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس.

الدولار الدولار الأمريكى روسيا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

عزل زيلينسكي .. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد خطأ كارثي

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

موضوعات متعلقة

جنون.. قلق في فرنسا بسبب قرار الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن أوكرانيا

بيان عاجل من ترامب بعد توجيه العدل الأمريكية تهمًا جديدة ضده

وزارة العدل الأمريكية توجه 3 تهم لـ ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد تهديد روسي

عزل زيلينسكي .. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد خطأ كارثي

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي عالميا بعد صدور بيانات بريطانية غير متوقعة

قرار عسكري عاجل من روسيا بشأن الحرس الوطني

لأول مرة.. أمريكا تقر بخسائر "مرعبة" في صفوف الجيش الأوكراني

ترشيحاتنا

280 فرصة عمل برواتب مميزة | وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة

زلزال مدمر.. تحذيرات من كارثة في تركيا

خبير سياحي: كل دول العالم أصبحت تهتم بمدينة العلمين الجديدة ..فيديو

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

الغش الجماعي بالثانوية العامة السبب.. جامعة جنوب الوادي ترد على رسوب 80%

العالم يحترق.. أوروبا تكافح موجات الحر.. ودرجات حرارة قياسية تجتاح الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في زيادة الم القدم في الصيف .. وكيف يمكن علاجها

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

فيديو

مُهدّد بالقـ تل .. تفاصيل استغاثة المتهم بحرق المصحف في السويد |ماذا قال؟

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ