عمر ربيع يعلن عن تعاقد الأهلي مع البرازيلي سوزا مهاجم جونبوك الكوري

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن نجاح النادي الأهلي في إنهاء التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيوندايالكوري الجنوبي.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الاهلي يتعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري الجنوبي و الاعلان الرسمي الاسبوع المقبل".

وأعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور القادم من الدوري الدانماركي إلي صفوف القلعة الحمراء رسميا في الموسم المقبل لمدة 5 مواسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور، وعلقت عليه :" لاعب جديد في الجزيرة ".

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترةالانتقالات الصيفية الجارية.